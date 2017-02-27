Halfeti'nin 'karagül'ü serada üretilecek

ŞANLIURFA

Kendine özgü rengi ve kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken karagülün üretimi, Birecik Barajı'nın su altında bıraktığı ilçenin ekolojik dengesinin değişmesi ve ilgisizlik nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi.

Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesinde modern tekniklerle kesme gül üreten firma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenen, "Halfeti Gülünün Islahı ve Kesme Sektörüne Kazandırılması" projesi kapsamında, karagülün serada üretilmesine yönelik çalışma başlattı.

Serada üretilecek dünya pazarına sunulacak

En uygun yetiştirme koşullarının sağlanması için gerekli gölgeleme, gübreleme, havalandırma, sulama, ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlemlerinin bilgisayar kontrolünde gerçekleştirildiği serada üretilecek karagüller, hem ülke hem de dünya pazarına sunulacak.

İşletme müdürü Serhan Işıkan, AA muhabirine, araştırma, geliştirme ve teknolojiye önem veren bir firma olduklarını ve bu anlamda üniversitelerle ortak programlar yürüttüklerini belirtti.

Söz konusu projenin 3 yıllık olduğunu aktaran Işıkan, karagülün farklı türlerdeki diğer güllerle ıslahını gerçekleştirip, gül formunun tamamen korunmasını amaçladıklarını söyledi.

Üretecekleri güllerin daha üstün özelliklere sahip olacağını ifade eden Işıkan, "Burada Halfeti'nin karagülünü farklı türlerdeki kırmızı ve koyu kırmızı renklere sahip diğer güllerle melezleyip, mutasyon ıslahı uygulayıp mevcut karagülden daha üstün özelliklere sahip yeni karagül çeşidi elde etmek istiyoruz. Hem dış mekan hem de kesme çiçek amaçlı karagül çeşitlerinin geliştirilmesini ve sektöre kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

"Şimdiden yoğun talep var"

Işıkan, projeyi duyan yerli ve yabancı müşterilerinden yoğun talepler almaya başladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Projemiz iki farklı kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda melezleme yoluyla Halfeti gülünün ıslahı ve yeni Halfeti gül çeşitleri geliştirilecek. İkinci kısımda ise ışın uygulamasıyla yeni çeşitler geliştirilecektir. Bilindiği gibi Halfeti gülü özellikle ilk ve sonbahar mevsiminde sadece siyaha yakın çiçek açıyor. Bizim proje sonunda hedeflerimiz ve beklentilerimiz, 12 ay boyunca siyah veya siyaha yakın çiçek açan, hem dış mekanda park ve bahçelerde hem de kesme çiçek olarak kullanılabilecek uzun saplı, büyük goncalı ve fazla taç yapraklara sahip kokulu yeni karagül çeşitleri geliştirmek ve pazara sürmek. Yurt dışından çok ciddi siyah gül talebi var ama projeyi tamamlamadan buna cevap vermek istemiyoruz. Halfeti gülü zaten bilinen bir ürün. Projeyi yürüttüğümüzü duyan müşterilerimiz de bu gülü talep ediyorlar. İnşallah bunu gerçekleştiririz ve kara gülü piyasaya sunarız."