Türk Kızılayı

Genel Başkanı Kerem Kınık,

Cilvegözü

Sınır Kapısı önünde yaptığı açıklamada,

çadır kent

lerin yapımı için iş makinelerinin

İdlib

bölgesine girdiğini ve çalışmalara başladığını bildirdi.

Kısa süre içerinde de çadır kentlerin altyapı çalışmalarının yapılacağını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:

''İdlib içerisinde sınırımıza 6-7 kilometre mesafesi olan bir bölgede çalışmalar yürütülüyor. En kısa zamanda kapasite oluşturulmuş olacak. Alt yapı hazırlığı 10 bin çadır için yapılıyor. Ama sanırım o rakama ihtiyaç duymayacağız. İçerisinde gıda, mobil tuvalet, duşlukları, okul, sağlık hizmetlerinin verileceği merkezi ve tüm bunları barındırabilecek modern bir konaklama tesisi olacak inşallah.''

Kınık, çadır kent çalışmalarının ilk etabının 3-4 gün içerinde tamamlanması planladıklarını sözlerine ekledi.

AA