Kısa süre içerinde de çadır kentlerin altyapı çalışmalarının yapılacağını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:
''İdlib içerisinde sınırımıza 6-7 kilometre mesafesi olan bir bölgede çalışmalar yürütülüyor. En kısa zamanda kapasite oluşturulmuş olacak. Alt yapı hazırlığı 10 bin çadır için yapılıyor. Ama sanırım o rakama ihtiyaç duymayacağız. İçerisinde gıda, mobil tuvalet, duşlukları, okul, sağlık hizmetlerinin verileceği merkezi ve tüm bunları barındırabilecek modern bir konaklama tesisi olacak inşallah.''
Kınık, çadır kent çalışmalarının ilk etabının 3-4 gün içerinde tamamlanması planladıklarını sözlerine ekledi.
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