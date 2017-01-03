HATAY
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki devam ediyor.
Tahliyelerin başlamasının ardından, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 360'a ulaştı.
Tedavi altına alınan yaralılardan 48'i hayatını kaybetti, 137'si il dışına sevk edildi, 67 kişi de taburcu edildi.
Yaralılardan 168 kişinin 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.
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