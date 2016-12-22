Beyoğlu Tünel'de toplana grup, ellerinde çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak, Galatasaray Lisesi önüne yürüdü.

Burada grup adına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugünün 10 Aralık İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlattı.

Yalçın, Halep, Musul, Filistin, Arakan gibi Müslümanların yaşadığı yerlerin insan hakları ve insan hakları evrensel beyannamesinin geçerli olduğu yerlerin dışında kaldığını anlattı.

Ankara'da dün Halep için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Yalçın, ''Bugün de insanlığa zulme karşı idrak çağrısı yapıyoruz. Zihinlerindeki vahşet, ve şiddeti gizlemek için insani değerleri, haklara ilişkin evrensel ilkeleri maskeye dönüştürenlerin maskesini düşürmeye kararlıyız. Biz o maskeyi düşürürsek Halep düşmeyecek.'' diye konuştu.

Ali Yalçın, Halep'te insanların her gün katledildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Biz insanız, oturamayız, oturmayacağız. Ayakta olacağız. Halep'te medeniyet yok ediliyor. Biz irfan nesliyiz susmayız, susmayacağız. Halep'te vahşi soykırıma kalkışılıyor. Anaların ölümüne şahitlik eden çocukların gözlerine bakmak istiyorsak Halep'i kurtarmalıyız. Pazartesinden itibaren kuruluşlara ve bütün emek örgütlerine insanlık için duyarlılık mektubu göndereceğiz. Çarşambadan itibaren Halep'e doğru, Suriye sınırına doğru Reyhanlı'dan yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Halep'te insani koridorun açılması için can çekişen insanların hayat bulması, ekmeğini bulamayan çocukların hayatta kalması için yola düşeceğiz. Yola düşecek olanlara selam olsun.''

AA