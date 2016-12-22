İSTANBUL

Vatandaşların desteğiyle toplanan yardım malzemelerini taşıyan 14 tır Halep'e uğurlandı.

AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı, vatandaşların desteğiyle 14 tır yaşam malzemesi topladı.

Yardımları taşıyan tırlar, Sarıyer Sahil'den dualar eşliğinde Halep'e gitmek üzere Cilvegöz Sınır Kapısı'na uğurlandı.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde yaşanan terör saldırılarını kınadı.

Halep'te sivil vatandaşların saldırılar sonucunda hayatını kaybettiğini belirten Bayraktar, "Bütün dünya bu duruma sessiz kalmakta. Buna sesi çıkan tek ülke Türkiye. Biz mazlumlara sahip çıktığımız sürece güçlü olacağız. AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı olarak bir yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlar buna büyük destek verdi. 14 tır yardım malzemesini bugün yollayacağız. Halepli kardeşlerimize yardımlarımız devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

AA