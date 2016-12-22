HATAY

Marmara Üniversitesi (MÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin başlattıkları "Halep Yardım Bekliyor" kampanya kapsamında temin edilen 250 bin kıyafet ve 125 gıda kolisi, Suriye'ye gönderildi.

Biz Ümmetiz Platformu Temsilcisi Abdülhamit Altıntaş, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin düzenlediği kampanya kapsamında temin edilen 250 bin kıyafet ve 125 gıda kolisinin daha Suriye'ye nakledildiğini söyledi.

Altıntaş, 3 tır dolusu malzemeyi Halep'e yakın köy ve kasabalarında barınan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını dile getirdi.

Yardımların bulunduğu 3 tır Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçiş yaptı.

İdlib'e yardım

Hayrat Yardım Derneğince İdlib'teki ailelere kuru gıda, meyve ve sebzenin yer aldığı 20 tonluk yardımda bulunuldu.

Derneğin Suriye çalışmaları temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşger, yardımların aralıksız süreceğini belirterek, "Kış mevsiminin gelmiş olmasından dolayı Suriyeli kardeşlerimizin kışlık ihtiyaçları arttı. Halkımızı bu yönde yardım yapmaya çağırıyorum. Daha fazla aileye destek olmalıyız." dedi.

AA