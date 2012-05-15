Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Halde kayıt dışı "yazılıma" takıldı

Kayıt dışılığı engellemek için uygulamaya giren ''Hal Kayıt Sistemi'', yazılımdaki aksaklık nedeniyle halcilerce yeterince kullanılmıyor

Halde kayıt dışı "yazılıma" takıldı

Kayıt dışılığı engellemek için uygulamaya giren ''Hal Kayıt Sistemi'', yazılımdaki aksaklık nedeniyle halcilerce yeterince kullanılmıyor

15 Mayıs 2012 Salı 12:46
485 Okunma
Halde kayıt dışı
ANKARA - Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanı Yüksel Tavşan, sebze ve meyve ticaretinde kayıtdışılığın engellenmesi için uygulanan Hal Kayıt Sistemi'nin yeterince kullanılmadığını belirterek, ''Sistemin etkin bir şekilde kullanılmasından yanayız ama yazılımdaki yetersizlik elimizi kolumuzu bağlıyor'' dedi.

Kayıtdışılığın yüzde 70'leri bulduğu sebze ve meyve ticaretine sistem sayesinde düzen getirilmesinin amaçlandığını ifade eden Tavşan, sistemin ürünün kimden alınıp kime satıldığı, kaça alınıp kaça satıldığı, nerede ve nasıl yetiştirildiği gibi birçok bilgiyi içerdiğini aktardı.
1 Ocak'ta uygulanmaya başlanan Hal Kayıt Sistemi'nin içerik olarak çok iyi düşünülmüş bir uygulama olduğunu söyleyen Tavşan, tüm olumlu yanlarına rağmen sistemdeki yazılım yetersizliğinin hallerde istenen sonuçların alınmasını geciktirdiğini öne sürdü.
Tavşan, şunları kaydetti:
''Hal Kayıt Sistemi yazılıma takıldı. Hal gibi hareketli bir yerde sisteme veri girmenin 10-15 dakika sürmesi olacak iş değil. Bu yüzden de, sistem yüzde 30 oranında ancak kullanılıyor. Kaldı ki bu işin iyi kısmı. Bazen sistem servis dışı kalıyor ve hiç veri girilemiyor. Biz bu sistemin etkin bir şekilde kullanılmasından yanayız, ama yazılımdaki yetersizlik elimizi kolumuzu bağlıyor.''

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 04:47
Anahtar Kelimeler:
Kayıt Dışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ