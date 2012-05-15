Halde kayıt dışı

ANKARA - Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu (TÜSEMKOM) Başkanı Yüksel Tavşan, sebze ve meyve ticaretinde kayıtdışılığın engellenmesi için uygulanan Hal Kayıt Sistemi'nin yeterince kullanılmadığını belirterek, ''Sistemin etkin bir şekilde kullanılmasından yanayız ama yazılımdaki yetersizlik elimizi kolumuzu bağlıyor'' dedi.



Kayıtdışılığın yüzde 70'leri bulduğu sebze ve meyve ticaretine sistem sayesinde düzen getirilmesinin amaçlandığını ifade eden Tavşan, sistemin ürünün kimden alınıp kime satıldığı, kaça alınıp kaça satıldığı, nerede ve nasıl yetiştirildiği gibi birçok bilgiyi içerdiğini aktardı.

1 Ocak'ta uygulanmaya başlanan Hal Kayıt Sistemi'nin içerik olarak çok iyi düşünülmüş bir uygulama olduğunu söyleyen Tavşan, tüm olumlu yanlarına rağmen sistemdeki yazılım yetersizliğinin hallerde istenen sonuçların alınmasını geciktirdiğini öne sürdü.

Tavşan, şunları kaydetti:

''Hal Kayıt Sistemi yazılıma takıldı. Hal gibi hareketli bir yerde sisteme veri girmenin 10-15 dakika sürmesi olacak iş değil. Bu yüzden de, sistem yüzde 30 oranında ancak kullanılıyor. Kaldı ki bu işin iyi kısmı. Bazen sistem servis dışı kalıyor ve hiç veri girilemiyor. Biz bu sistemin etkin bir şekilde kullanılmasından yanayız, ama yazılımdaki yetersizlik elimizi kolumuzu bağlıyor.''