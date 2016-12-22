Belediye tarafından bir süre önce kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Otluca köyündeki bir arazide başlatılan sondaj çalışmasından sevindirici haber geldi.
Çalışma sonunda 5 bin nüfuslu bir mahallenin su ihtiyacını 24 saat kesintisiz sağlayabilecek bir kaynağa ulaşıldığı bildirildi.
Belediye Başkan Vekili Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin içme suyu sorununu çözmek için alternatif kaynaklar üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "İlk sondaj çalışmasından olumlu sonuç alındı. Bu çalışmalara devam edip kaynak sularının sayısını artıracağız." dedi.
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