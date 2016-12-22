Kentin alt yapı ve kanalizasyon sorunlarının giderilmesi için yeni projeler hayata geçiren

Hakkari

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, kentteki

içme suyu sıkıntısı

nı giderecek çalışma başlattı.

Belediye tarafından bir süre önce kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Otluca köyündeki bir arazide başlatılan sondaj çalışmasından sevindirici haber geldi.

"Kaynak sularını artıracağız"

Çalışma sonunda 5 bin nüfuslu bir mahallenin su ihtiyacını 24 saat kesintisiz sağlayabilecek bir kaynağa ulaşıldığı bildirildi.

Belediye Başkan Vekili Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin içme suyu sorununu çözmek için alternatif kaynaklar üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "İlk sondaj çalışmasından olumlu sonuç alındı. Bu çalışmalara devam edip kaynak sularının sayısını artıracağız." dedi.

AA