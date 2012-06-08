Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit

Operasyonda 1 askerin şehit olduğu, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, ''Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz'' denildi.
AA
Yüksekova-Esendere karayoluna döşedikleri mayını patlatmak isteyen teröristlere yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonda 1 askerin şehit olduğu, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, ''Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz'' denildi.
AA