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Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit

Yüksekova-Esendere karayoluna döşedikleri mayını patlatmak isteyen teröristlere yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit

Yüksekova-Esendere karayoluna döşedikleri mayını patlatmak isteyen teröristlere yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 terörist etkisiz hale getirildi

08 Haziran 2012 Cuma 11:24
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Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit
HAKKARİHakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yüksekova-Esendere karayoluna döşedikleri mayını patlatmak isteyen teröristlere yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda 1 askerin şehit olduğu, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, ''Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz'' denildi.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 06:17
Anahtar Kelimeler:
Hakkari
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