Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit

HAKKARİ -

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yüksekova-Esendere karayoluna döşedikleri mayını patlatmak isteyen teröristlere yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtildi.



Operasyonda 1 askerin şehit olduğu, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, ''Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz'' denildi.