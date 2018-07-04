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Hakkari yarı olimpik yüzme havuzuna kavuştu

Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan spor kompleksindeki yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.

Hakkari yarı olimpik yüzme havuzuna kavuştu

Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan spor kompleksindeki yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:16
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Hakkari yarı olimpik yüzme havuzuna kavuştu

Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan spor kompleksi bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 2014 yılında Pehlivan Mahallesinde yaptırılan ve 17 milyon liraya mal olan içerisinde bin 500 kişi kapasiteli spor salonu, çok amaçlı gençlik merkezi, 3 antrenman salonu, 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu, tekerlekli paten pisti, koşu parkuru ve çeşitli sporların yapılabileceği açık alanların bulunduğu kompleks spora ilgiyi artırdı.

Spor kompleksi içinde hizmete giren yarı olimpik havuzda çocuklara, 6 eğitmen eşliğinde yüzme dersi verilmesine de başlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, önceki yıllarda gençlerin ve çocukların yüzmeyi akarsularda öğrenmeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hakkari'de 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında bütün çocuklarımızı yüzme branşı ile tanıştırıp hepsine yüzme öğreteceğiz. Hakkari spor potansiyeli çok yüksek illerimizden biri. Branşlarımızın çoğu aktifti ancak havuzumuz olmadığından yüzme branşımız yoktu. Bugün yarı olimpik yüzme havuzumuzu açtık. Şu ana kadar 600 üzerinde kayıt aldık. İnşallah yüzme branşında çocuklarımız ileriki süreçlerde il takımında ve milli takımda yer alacak. Ne kadar çocuğumuz gelirse inşallah hepsini havuzla buluşturup yüzmeyi öğreteceğiz. Bu Hakkarili çocuklar için gerçekten büyük bir avantaj."

Yüzme eğitimi alan Barış Kanar da havuzunun hizmete girmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıHakkari
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