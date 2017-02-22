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Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 15 terörist barındıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 15 terörist barındıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 10:39
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Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari kırsalına ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine dün düzenlenen hava harekatında 15 terörist barındıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, dün Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucu 15 terörist barındıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

Öte yandan dün saat 13.40'da Çukurca'da dinleme ve telsiz kestirmeleri sonucu, Para Tepe, Kumru Tepe ve Çukur Tepe hattında ve Hubi Tepe bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin olduğu tespit edildi.

Belirtilen bölgeler topçu ve havan atışlarıyla ateş altına alındı. Atışlar sonucu, "Mervan" ve "Mordem" kod adlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda teröristin yaralandığı teröristlerin telsiz görüşmelerine yansıdı.

"Teröristler, inlerinde etkisiz hale getirildi"

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, teröristlerin, son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden yurt içine geçmek için yoğun şekilde hazırlık yaptıkları yönünde istihbarat alındı.

Bu kapsamda yapılan keşif faaliyetleri sonucu, yer ve faaliyetleri tespit edilen teröristler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi.

Askeri yetkililer, yurt içinde genelde sessiz kalarak bahara hazırlık yönünde çalışmalarını sürdüren PKK'lı teröristlerin, bölge halkını, sosyal medya üzerinden yaydıkları asılsız haberlerle kışkırttıklarını ve tedirgin etmeye çalıştıklarını belirtti. Teröristlerin, güvenlik kuvvetlerinin vatandaşlara yardım faaliyetleriyle ilgili bile özellikle uluslararası basın organları yoluyla olumsuz algı oluşturmaya çaba gösterdiği kaydedildi.

"El Bab'da DEAŞ'ın sonu yaklaştı"

Askeri yetkililer, benzer yalan haberlere, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında büyük ölçüde kontrolün sağlandığı ve terör örgütü DEAŞ unsurlarının temizlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü El Bab'da da başvurulduğuna dikkati çekti.

Teröristlerin, "Siviller vuruldu, siviller ölüyor" iddialarını içeren haberleri ortaya attıkları, El Bab'da DEAŞ'ın sonu yaklaştığı için rahatsız oldukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) ellerinden geldiğince karalamaya çalıştıkları belirtildi.

TSK'nın sivil halka karşı gösterdiği hassasiyetin, bu tür operasyonlarda hiçbir ülkenin ordusuyla mukayese edilemeyecek seviyede insani ve hassas olduğu kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSKHakkari KırsalıIrakEl BabDeaş
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