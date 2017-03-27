Hakkari ve Bitlis'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari Yüksekova ve Bitlis Tatvan'da düzenlenen hava destekli operasyonlarda PKK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Yüksekova'da düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2 doçka uçaksavar makineli tüfek imha edildi.

Tatvan'da icra edilen hava destekli operasyonda da 3 PKK mensubu etkisiz hale getirildi, iki kalaşnikof ve 4 el bombası ele geçirildi, teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi.

Tunceli'deki operasyonda ele geçirilen malzemeler

Tunceli merkezde icra edilen, çıkan çatışmada 14 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen silah ve malzemelerin dökümüne ilişkin bilgilere de yer verildi.

Operasyonda bir M-16 piyade tüfeği ve 98 fişek, 12 kalaşnikof ve bin 216 fişek, bir tabanca, bir RPG-7 roketatar, bir büyük telsiz, iki ses kayıt cihazı, 9 kilogram amonyum nitrat, 200 gram C-4 patlayıcı, 30 litre benzin, 5 akü, 9 tüp, 100 metre kablo, bir el yapımı patlayıcı kumandası, 11 şemsiye, 5 kilogram çivi, bir dikiş makinesi, 20 çift spor ayakkabı, 12 kilogram deterjan, 2 kilogram kahve, 16 kilogram tütün, 540 paket hazır çorba, 1,5 kilogram kuruyemiş, 11 kilogram tuz, 60 kilogram toz şeker, 33 paket lavaş, 30 kilogram çay, 123 kilogram un, 7 kilogram pirinç, 6 kilogram sıvı yağ, 8 kilogram salça, 10 kilogram baharat, 22 kilogram zeytin, 20 kilogram kırmızı mercimek, 20 kilogram nohut, 20 kilogram makarna, 15 kilogram leblebi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Batman Hasankeyf'teki operasyonda tespit edilen iki sığınakta yapılan aramada da 133 kalaşnikof fişeği ve 2 şarjör, 88 biksi mermisi, 2 el bombası ve az miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Şırnak merkezdeki arazi aramasında bulunan toprak altındaki depoda 2 adet bir tonluk su deposu, 250 kilogram un, 75 kilogram fasulye, 60 kilogram ayçiçek yağı, 30 kilogram salça, 40 kilogram nohut, 260 kilogram şeker ve 25 kilogram kömür ele geçirildi.

Diyarbakır Hani'de icra edilen arazi aramasında kayaların altına gizlenmiş 3 bidonda 128 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.