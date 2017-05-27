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Hakkari ve Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari ve Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:23
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Hakkari ve Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) dün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK mensubu iki teröristin etkisiz hale getirildiği, yapılan arazi aramalarında çok sayıda silah mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen önemli yurt içi olaylara yer verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından üs bölgesine yapılan silahlı saldırı esnasında çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist öldürüldü.

Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda ise güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, bir terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, bir Biksi makinalı tüfek, 48 fişek ve iki el bombası ele geçirildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette iki AT-4 tanksavar roketi, iki 60 milimetrelik havan ve 10 havan mühimmatı, Hakkari Yüksekova'da da bir mağarada bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir Biksi makineli tüfek, üç el bombası ve çok miktarda mühimmat bulundu.

Ayrıca Siirt Baykan, Mardin Dargeçit ve Şırnak Beytüşşebap'ta toplam üç el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriHakkariBitlisPKK
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