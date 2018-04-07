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Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Pehlivan'ın cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde, Uzman Çavuş Anıl Yalap, memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi.

Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Pehlivan'ın cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde, Uzman Çavuş Anıl Yalap, memleketi Kırklareli'nde toprağa verildi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 14:42
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Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Pehlivan'ın cenazesi, Bafra ilçesinin Gazipaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındıktan sonra Merkez Yıldırım Beyazıt Camisi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit Pehlivan'ın cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

Şehidin naaşı, daha sonra ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.

Eşi Sevde Pehlivan, cenazeye eşinin kamuflajını giyerek katıldı.

Cenazeye şehit Pehlivan'ın annesi Berrin, babası Selçuk, kardeşi Astsubay Gökhan Pehlivan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yalap Kırklareli'nde toprağa verildi

Şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın Kırklareli Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyündeki baba ocağına getirildi.

Okunan duaların ardından cenaze Kofçaz ilçesindeki camiye getirildi. 

Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, baba Elmas Yalap'a taziyelerini iletti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın kıldırdığı namazın ardından, merasim mangası eşliğinde camiden çıkarılarak, köy mezarlığında toprağa verildi. 

Şehit Yalap'ın geçen yıl Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı ve gönüllü olarak tekrar görev yerine gittiği öğrenildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariÇukurcaPKK
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