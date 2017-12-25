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Hakkari'den acı haber

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Hakkari'den acı haber

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Şemdinli bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu iki askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:01
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Hakkari'den acı haber
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Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli'de devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariAcı Haber
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