Hakkari'deki terör operasyonunda temsili mezarlar bulundu

Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez Oğul Köyü Fak Tepe Alandüz mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 temsili mezar bulunmuştur. Mezarların üzerinde yazan yazılardan ve cam kavanozlar içine bırakılan isimlerden anlaşıldığı üzere mezarların Kemal, Gülbahar, Nuda, Munzur, Zilan, Viyan, Besile, Rerin, Nuğuda, Tekin, Başkale ve Haki kod adlı bölücü terör örgütü mensupları adına hazırlandıkları belirlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi



20 Mayıs'ta Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Erdemli mezrası Domuz Deresi kırsalında yürütülen arama tarama faaliyetinde ise 3 RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 sevk fişeği, 50 elektrikli fünye, 2 telsiz komutalı ateşleme düzeneği, basma düzeneği, 500 gram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı, 10 metre kablo, çok sayıda pil ve yaşam malzemesi ele geçirildi.