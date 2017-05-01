Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.107
DOLAR
3.5508
STERLIN
4.5917
EURO
3.8707
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Kemanın kutusunu kapattım'
'Kemanın kutusunu kapattım'
Amanoslarda çatışma
Amanoslarda çatışma
Fenerbahçe 90+2’de…
Fenerbahçe 90+2’de…

Hakkari'de yılın son kayak keyfi

Hakkari'de 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, mayıs ayının ilk gününde kayak yapmanın tadını çıkardı.

Hakkari'de yılın son kayak keyfi

Hakkari'de 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, mayıs ayının ilk gününde kayak yapmanın tadını çıkardı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 14:42
29 Okunma
Hakkari'de yılın son kayak keyfi

Hakkari'de vatandaşlar, mayıs ayının ilk gününde kayak yapmanın keyfini sürdü.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, sezon kapanmadan önce son kez kayak yaptı.

Zirveden hep birlikte kayarak renkli görüntüler oluşturan kayakseverler, Türkiye'nin hiçbir yerinde bu ayda kayak yapılmadığını vurguladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, "Merkezde şu anda bir metrenin üzerinde kar var. Türkiye'nin birçok yerinde insanlar denize girerken, biz burada kayak yapıyoruz. Bu da ülkemizin ve memleketimizin güzelliklerinden biri." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariKayakMerga Bütan Kayak Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizli kasadan 1 dolarlık 116 banknot çıktı
Gizli kasadan 1 dolarlık 116 banknot çıktı
Nemrut Dağına yabancı turist akını
Nemrut Dağına yabancı turist akını
Suriye sınırında askeri hareketlilik
Suriye sınırında askeri hareketlilik
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
İslam ülkeleri kendi 'ILO'sunu kurma hazırlığında
İslam ülkeleri kendi 'ILO'sunu kurma hazırlığında
FETÖ banka kredisinden himmet almış
FETÖ banka kredisinden himmet almış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ