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Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı.

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:16
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Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu

HAKKARİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldubir polis yaralandı.

Şemdinli ilçesinin Kilise Tepe mevkisi su deposu civarında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, özel harekat şubesinde görevli bir polis memuru şehit oldu, bir polis yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada," Çıkan çatışmada bir polis memuru şehit olmuştur, bir polis memuru ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polis memurunun tedavisi sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariTeröristçatışmaPolisŞehitönce Vatan
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