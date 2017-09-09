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Hakkari'de terör saldırısı: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör saldırısında zarar gören aracı almak için bölgeye giden çekicinin geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör saldırısında zarar gören aracı almak için bölgeye giden çekicinin geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 14:31
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Hakkari'de terör saldırısı: 3 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör saldırısında zarar gören aracı almak için bölgeye giden çekicinin geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 Eylül'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda zarar gören VEDAŞ'a ait aracı almak için Çobanpınar köyü kırsalına giden çekicinin geçişi sırasında, teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Patlama sonucu çekicide bulunan Sabri Özatlı, Yaşar Arslan ve İsa Alıcı yaralandı. 

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arslan ve Alıcı'nın tedavilerinin ardından taburcu edildiği, Özatlı'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TerörHakkariÖnce Vatan Gazetesi
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