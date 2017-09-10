Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı
Kardemir Karabükspor transferde titiz davrandı
Manchester United puan kaybetti
Manchester United puan kaybetti
Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı
Güneş: Kazanma isteğimiz sahaya yansıdı
Ömer Gül'ün Zirve'si 
Ömer Gül'ün Zirve'si 

Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 3 asker hafif yaralandı.

Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırıda 3 asker hafif yaralandı.

10 Eylül 2017 Pazar 19:21
0 Okunma
Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı

HAKKARİ - Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Merkezine Balkayalardan, Umurlu Bölük Merkezi ve Gedik Tepe Karakoluna ise Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yoğun havan atışı yapıldığı bildirildi. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan saldırı sonucu şarapnel parçasından 3 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Havan atışının geldiği bölge ve bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış güzergahları yoğun ateş altına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariÖnce Vatan GazetesiTerör Saldırısı3 Asker Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklıkları artacak
Hava sıcaklıkları artacak
Erdoğan: İslam ülkeleri Arakan için birlikte mücadele etmeli
Erdoğan: İslam ülkeleri Arakan için birlikte mücadele etmeli
Korgeneral Temel Malatya'daki darbe girişimi davasında tanıklık yapacak
Korgeneral Temel Malatya'daki darbe girişimi davasında tanıklık yapacak
PKK'lı teröristlerin katlettiği iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
PKK'lı teröristlerin katlettiği iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ
BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ
YAKIN TARİHİMİZDEN ÖNEMLİ BİR YAPRAK; 6-7 Eylül 1955 Olaylar
YAKIN TARİHİMİZDEN ÖNEMLİ BİR YAPRAK; 6-7 Eylül 1955 Olaylar
Hakkari'de terör saldırısı: 3 yaralı
Hakkari'de terör saldırısı: 3 yaralı
Son 2 haftada 99 terörist etkisiz hale getirildi
Son 2 haftada 99 terörist etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan Astana'da yetimhane ziyaret etti
Emine Erdoğan Astana'da yetimhane ziyaret etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ