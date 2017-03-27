Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir asker şehit oldu.

İlçenin İkiyaka Dağları bölgesinde yürütülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" esnasında Düztepe mevkisinde helikopterden malzeme indirilirken teröristlerin açtığı ateş sonucu bir asker yaralandı.

Yaralı asker kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Valilik tarafından bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.