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Hakkari'de terör saldırıları: 9 yaralı

PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 3 güvenlik korucusu ve 6 altı asker yaralandı.

Hakkari'de terör saldırıları: 9 yaralı

PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda 3 güvenlik korucusu ve 6 altı asker yaralandı.

11 Haziran 2017 Pazar 18:48
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Hakkari'de terör saldırıları: 9 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'deki terör saldırılarında biri ağır 3 güvenlik korucusu ile 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığı yakındaki Şine köprüsü civarında mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapan güvenlik korucularına PKK'lı teröristler uzun namlulu silahla saldırdı.

Teröristlerin Davul tepe civarından açtığı ateş sonucu biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Çukurca ilçesi Güven dağındaki askeri mevziye de Irak'ın kuzeyindeki teröristlerce havan saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.

Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Teröristlere yönelik bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

AA

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HakkariÖnce Vatan Gazetesi
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