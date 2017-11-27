Hakkari'de terör örgütü PKK propagandası yapan 3 kişi gözaltına alandı

Hakkari'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "26 Kasım'da il genelinde sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, bir kişinin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.