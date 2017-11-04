Hakkari'de terör operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 31 Ekim'de Çukurca ilçesinde haklarında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan kişiler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, 3 Kasım'da Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."