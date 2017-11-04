Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Pancarın yolculuğu
Pancarın yolculuğu
PKK kamplarına hava harekatı
PKK kamplarına hava harekatı
BİM'den ucuz et açıklaması
BİM'den ucuz et açıklaması
"Vatandaşın borcu yükseliyor"
"Vatandaşın borcu yükseliyor"
"Diyanet'e iftira atılıyor"
"Diyanet'e iftira atılıyor"

Hakkari'de terör operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gözaltına alınan ve haklarında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan 5 zanlı tutuklandı.

Hakkari'de terör operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gözaltına alınan ve haklarında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan 5 zanlı tutuklandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:36
0 Okunma
Hakkari'de terör operasyonu: 5 zanlı tutuklandı

Hakkari'de bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 31 Ekim'de Çukurca ilçesinde haklarında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan kişiler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, 3 Kasım'da Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariHakkaride Terör OperasyonuTerör OperasyonuTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzman arabulucular geliyor
Uzman arabulucular geliyor
Sahte İranlı polisler yakalandı
Sahte İranlı polisler yakalandı
Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor
Şile'de batan gemi için arama çalışmaları devam ediyor
Şile'de batan gemi için arama çalışmaları devam ediyor
PKK kamplarına hava harekatı
PKK kamplarına hava harekatı
Kübra Yılmaz Yeni Single'ı ile Tüm Dijital Platformlarda!
Kübra Yılmaz Yeni Single'ı ile Tüm Dijital Platformlarda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz
'Medya gençlerimize panzehir olmalıdır'
'Medya gençlerimize panzehir olmalıdır'
'KYK yatak kapasitesinde 180 binlerden, 622 binlere ulaşıldı'
'KYK yatak kapasitesinde 180 binlerden, 622 binlere ulaşıldı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ