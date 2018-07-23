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Hakkari'de şehit korucu için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Sait Demirbaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Hakkari'de şehit korucu için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Sait Demirbaş için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:02
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Hakkari'de şehit korucu için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Sait Demirbaş için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit Demirbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.

Evli ve 5 çocuk babası Demirbaş'ın yakınlarını törene katılanlar teskin etti.

Şehit cenazesi Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, asker ve polisler tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Şehit Demirbaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Şemdinli ilçesine uğurlandı.

Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariPKKSait DemirbaşŞemdinli
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