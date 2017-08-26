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Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 14:27
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Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile 3 ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Saldırılar neticesinde vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. ''

Bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 29 bölgenin, 27 Ağustos saat 00.00'dan 10 Eylül saat 23.59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariÇukurcaŞemdinliYüksekova
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