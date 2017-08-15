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Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki mağara içerisinde el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki mağara içerisinde el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

15 Ağustos 2017 Salı 14:13
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Hakkari'de el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Verkavik Tepe bölgesinde 14 Ağustos günü yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen iki mağara içerisinde, 4 el bombası, 4 dolu dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 dolu AK-47 kalaşnikof silaha ait şarjör, roket sevk fişeği kabı, 14 adet 14,5 mm doçka mühimmatı (mayon kutusu içerisinde), çuval içerisinde muhtelif giysiler, tencere, set üstü ocak, boş jelikan (plastik bidon), siyah sırt çantası, 2 piknik tüpü ele geçirilmiştir."

Söz konusu bölgede ayrıca toprağa gömülü vaziyette basma düzenekli çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı tespit edildiği aktarılan açıklamada, patlayıcının olay yerinde usulüne uygun olarak imha edildiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariEl Yapımı PatlayıcıPKK
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