Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
146.010
DOLAR
3.6292
STERLIN
4.5582
EURO
3.8822
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
'Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynadık'
'Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol...
HEDİYE BİLİÇ’le  “ALIŞAMADIM” diyoruz
HEDİYE BİLİÇ’le  “ALIŞAMADIM” diyoruz
4.5G birinci yılında
4.5G birinci yılında
Engelli 4 çocukla 37 yıl
Engelli 4 çocukla 37 yıl

Hakkari'de el yapımı patlayıcı ile tanksavar silahı ele geçirildi

Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 60 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile tanksavar silahı ele geçirildi.

Hakkari'de el yapımı patlayıcı ile tanksavar silahı ele geçirildi

Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 60 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile tanksavar silahı ele geçirildi.

02 Nisan 2017 Pazar 12:59
6 Okunma
Hakkari'de el yapımı patlayıcı ile tanksavar silahı ele geçirildi

ANKARA - Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 60 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış el yapımı patlayıcı ile tanksavar silahı ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, yurt genelinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı İncesu Uzuntarla mevkisinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca yapılan operasyonda bir tüp ve 60 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Patlayıcıyı imha eden güvenlik güçleri, arama çalışmalarında ise roketatar mühimmatı buldu. Şemdinli'deki arazi aramalarında ise tanksavar AT4 silahı ele geçirildi. Geçen hafta etkisiz hale getirilen bir teröristin yanında da aynı silah bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariÖnce Vatan GazetesiEl Yapımı PatlayıcıTanksavar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mecilisi bombalayan F-16 pilotundan 'terörle mücadele' savunması
Mecilisi bombalayan F-16 pilotundan 'terörle mücadele' savunması
Adil Öksüz'ün yargılanmasına yarın başlanacak
Adil Öksüz'ün yargılanmasına yarın başlanacak
Darbeciler, Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş
Darbeciler, Orgeneral Akar'a ikinci bildiriyi okutmak istemiş
Akın Öztürk hava hareketliliğini televizyondan öğrenmiş
Akın Öztürk hava hareketliliğini televizyondan öğrenmiş
'Ülkede her gün bir şeyler oluyor' deyip arsa bakmaya gitmiş
'Ülkede her gün bir şeyler oluyor' deyip arsa bakmaya gitmiş
"Vahşet boyutunu göstermesi bakımından son derece önemli"
"Vahşet boyutunu göstermesi bakımından son derece önemli"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ