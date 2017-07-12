Hakkari'de bir terörist yakalandı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Çimenli mevkisinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubu silahsız olarak yakalanmıştır. Yapılan yer gösterme faaliyeti neticesinde, AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjör ve 25 fişek, kıyafet ve şemsiye ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."