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Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı düzenleyen teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı düzenleyen teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:53
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Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesine silahlı saldırı düzenleyen teröristlerden biri etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda, 50 kilogram amonyum nitrat, telsiz ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce üs bölgesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda, daha önce etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin cesedi bulundu.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramalarında, Van'ın Başkale ilçesinde üç, Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki, Hakkari'nin Çukurca ilçesi ile Bingöl'de birer el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütünün Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/PYD mensubu iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariTerörist
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