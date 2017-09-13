Hakkari'de 703 kilo 560 gram esrar ele geçirildi

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"12 Eylül günü saat 23.50 sıralarında Hakkari-Van istikametine seyir halinde olan bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, araçta yapılan aramada 703 kilo 560 gram toz esrar maddesi, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 10 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."