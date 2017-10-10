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Hakkari'de 31 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ve 3 ilçedeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Hakkari'de 31 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ve 3 ilçedeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

10 Ekim 2017 Salı 09:51
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Hakkari'de 31 alan 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 31 bölgenin, 11-25 Ekim tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 11 Ekim saat 00.00'dan 25 Ekim saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariPKKözel Güvenlik Bölgesi
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