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Hakkari'de 1 polis şehit oldu

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda bir polisin şehit olduğu bildirildi.

Hakkari'de 1 polis şehit oldu

Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda bir polisin şehit olduğu bildirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 15:34
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Hakkari'de 1 polis şehit oldu

HAKKARİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında bir polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariŞehitAsker
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