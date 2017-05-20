Hakimler ve Savcılar Kurulu 7 Haziran'da işbaşı yapacak

TBMM tarafından seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanının başkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da doğal üye olacağı yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 7 Haziran'da işbaşı yapacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren kararının 28 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından anayasa değişikliğinde yer alan yüksek yargıyla ilgili düzenlemeler yürürlüğe girdi.

2010'daki anayasa değişikliğiyle üye sayısı 7'den 22'ye çıkarılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), üç daireden oluşuyordu. Yeni düzenlemeyle HSYK'nın adı "Hakimler ve Savcılar Kurulu" oldu. HSK, iki daire halinde 13 üyeyle çalışacak.

Kurulun başkanı yine Adalet Bakanı olacak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi sayılacak.

TBMM'nin seçtiği üyeler

Yeni düzenleme gereğince kurulun 7 üyesi TBMM tarafından seçildi. TBMM'nin ilk kez seçtiği HSK üyeleri arasında Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Yargıtay üyeleri Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üyesi Cafer Ergen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey yer aldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Köseoğlu'nun hukuk alanında çok sayıda kitabı ve makalesi bulunuyor. Halen HSYK üyesi olan Yargıtay Üyesi Arslan ise ikinci kez bu göreve tekrar seçilmiş oldu. TBMM'nin seçtiği tek kadın üye ise avukat Songül Yazar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçtiği üyeler

HSK'nın 4 üyesi de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçildi. Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Mehmet Yılmaz ve Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi seçti. Böylece HSYK Başkan Vekilliği görevini yürüten Yılmaz ve 1. Daire Başkanı Koç da yeni HSK'da yer aldı.

HSYK üyelerinin görevleri 6 Haziran'da sona erecek, yeni HSK üyeleri de 7 Haziran'da görevlerine başlayacak.

HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz

Bolu Gerede'de 1961'de dünyaya gelen Yılmaz, 1982'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1987'de Amasya Hakimliği, 1989'da Doğanhisar Hakimliği, 1993'de Adalet Müfettişliği, 1998'de Adalet Başmüfettişliği görevlerinde bulunan Yılmaz, 2010-2014 yıllarında HSYK Başmüfettişliği görevini yürüttü.

Mehmet Yılmaz 12 Ekim 2014'te HSYK üyeliğine seçildi. Halen Kurulda Başkan Vekili ve 2. Daire Başkanı olarak görev yapan Yılmaz, evli ve üç çocuk babası.

HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç

Konya Ilgın'da 5 Eylül 1966'da dünyaya gelen Koç, ilk, orta ve lise öğrenimimi Konya'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988'de mezun oldu.

Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak 1991'de mesleğe başlayan Koç, sırasıyla Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği, Danıştay Tetkik Hakimliği ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundu. Koç, 17 Ekim 2010'da HSYK yedek üyesi olarak seçildi. Sonrasında Ankara 17. İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüten Koç, 17 Kasım 2011-25 Kasım 2014 tarihleri arasında HSYK asıl üyeliği yaptı. 12 Ekim 2014'te yeniden HSYK Üyesi seçilen Koç, halen Kurulda 1. Daire Başkanı olarak görev yapıyor. Koç, evli ve iki çocuk babası.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin

Çorum'da 1968'de dünyaya gelen Şahin, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. Şahin, 1990'da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Hakimlik-savcılık sınavını 1991 yılında kazanan Koç, 1994-1998 yıllarında Tonya Cumhuriyet Savcılığı, 1998-2000 yıllarında Van Saray Cumhuriyet Savcılığı, 2000-2003 yıllarında Hendek Cumhuriyet Savcılığı, 2003,2006 yıllarında Afyon Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Ankara Cumhuriyet Savcılığına 2006'da atanan ve 2014'te de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirilen Şahin, evli ve iki çocuk babası.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci

Şırnak Cizre'de 1967'de dünyaya gelen Ekinci, 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulunan ve son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten Ekinci, evli ve bir çocuk babası.

Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek

Akseki'de 1966'da dünyaya gelen Yaşar Şimşek, 1988'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şimşek, sırasıyla Bünyan, Dargeçit, Çeltikçi Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Ankara Hakimliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Bakanlık İç Denetçiliği, İç Denetim Başkanlığı ve Kanunlar Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 15 Aralık 2014'te Yargıtay Üyeliğine seçilen Yaşar Şimşek, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi iken geçen yıl Yargıtay Genel Sekreterliğine seçildi. Özel Hukuk Dalında yüksek lisans yapan, İngilizce bilen Şimşek, evli ve iki çocuk babası.

Yargıtay Üyesi Alp Arslan

Çal'da 1964'te dünyaya gelen Alp Arslan, Bekilli Atatürk Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990'da mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Arslan, sırasıyla Çıldır, Gelendost, Keskin Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 16 Ekim 2012'de Yargıtay Üyeliğine seçilen Alp Arslan, Yargıtay 14. Ceza Dairesi Üyesi iken 6 Ağustos 2016'da HSYK asıl üyeliğinin boşalmasının ardından yedek üyelikten asıl üyeliğe geçiş yaptı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisans yapan HSYK ve Yargıtay Üyesi Arslan, evli ve altı çocuk babası.

Yargıtay Üyesi Mehmet Ademoğlu

Mehmet Ademoğlu, 1963'te Pazarcık'ta doğdu. Pazarcık Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun olan Ademoğlu, İstanbul ve Kahramanmaraş hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Havran, Ağın, Keleş, Ceyhan, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Başsavcı Vekilliği, Nevşehir ve Şanlıurfa Başsavcılığı görevlerinde bulunan Ademoğlu, 15 Aralık 2014'te Yargıtay Üyeliğine seçildi. Mehmet Ademoğlu, Yargıtay 17. Ceza Dairesi Üyesi Ademoğlu, evli ve iki çocuk babası.

Danıştay Üyesi Cafer Ergen

Samsun'da 1966'da dünyaya gelen Ergen, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. Bu okulda iki yıl eğitim gördükten sonra Ergen, öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.

Ergen, 1990'da idari yargı hakim adaylığına başladı, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliği görevine atandı. Sırasıyla Trabzon İdare Mahkemesi, Samsun İdare Mahkemesi Üyesi, Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tetkik Hakimi, Ankara 12. İdare Mahkemesi Üyesi, Ankara 2. İdare Mahkemesi Üyesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul Üyesi ve Ankara 7. İdare Mahkemesi Başkanı görevlerinde bulundu. 25 Haziran 2014'de Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirilen Ergen, 15 Aralık 2014'de Danıştay Üyeliğine seçildi. Ergen, evli ve üç çocuk babası.

Avukat Hamit Kocabey

Malatya'da doğan Avukat Dr. Hamit Kocabey, 1987'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesinde, Doktorasını İnönü Üniversitesinde tamamladı.1979-2000 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde muvazzaf asker olarak görev yapan Kocabey, daha sonra istifa ederek serbest avukatlık yaptı. MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapan Kocabey, 21 Mart 2015'te MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Kocabey, evli ve üç çocuk babası.

Doç. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 1 Ekim 1971'de doğan Ali Cengiz Köseoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans, İstanbul Üniversitesinde doktora yapan Köseoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde görev yaptı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Köseoğlu, iki kitap yazdı. Çok sayıda makalesi yayınlanan ve Yüksek Hakem Kurulu Üyesi olan Köseoğlu, evli ve iki çocuk babası.

Avukat Songül Yazar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1975'te dünyaya gelen Avukat Songül Yazar, 1996'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Çeşitli yerlerde avukatlık yapan Yazar, evli ve iki çocuk annesi.