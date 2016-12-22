Antalya Adliyesinde UYAP şifresini öğrendiği hakimin imzasını kullanarak cezasını düşürdüğü hükümlünün salıverilmesini sağladığı gerekçesiyle yargılanan

zabıt katibi

ne, 8 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan zabıt katibi Tunç Işılak, UYAP şifresi ile salıverilmesini sağladığı Serkan Dağgül ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Tunç Işılak, son savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu ve beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tunç Işılak hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "Rüşvet alma" ve Serkan Dağgül'ün babası İbrahim Dağgül'e "İftira" suçundan toplam 8 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rüşvet verdiği gerekçesiyle yargılanan Serkan Dağgül'e ise "Resmi belgede sahtecilik" ve "Rüşvet verme" suçlarından toplam 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA