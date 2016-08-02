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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 522 adli hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 4 idari yargı hakim adayını atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 522 adli hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 4 idari yargı hakim adayını atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

02 Ağustos 2016 Salı 09:36
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 522 adli hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 4 idari yargı hakim adayını atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer verilen karara göre, 7'nci derecenin ikinci kademesine 3; 7'nci derecenin birinci kademesine 486; 6'ncı derecenin ikinci kademesine 7; 6'ncı derecenin birinci kademesine 14; 5'inci derecenin ikinci kademesine 3; 5'inci derecenin birinci kademesine 4; 4'üncü derecenin ikinci kademesine bir; 4'üncü derecenin birinci kademesine 3 adli hakim ve cumhuriyet savcısı adayı atandı.

Karara göre, 3'üncü derecenin ikinci kademesine bir adli hakim adayı ile 7'nci derecenin birinci kademesine 4 idari yargı hakimi adayının atamaları, ad çekme usulüyle naklen yapıldı.

Ad çekme usulüne göre atamalara ilişkin HSYK kararnamesi, 3802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 13'üncü maddesi uyarınca 28 Temmuz'da kabul edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 09:39
Anahtar Kelimeler:
HSYKFETÖDarbeResmi Gazete
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