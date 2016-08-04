Hakim Burhan Yaz gözaltına alındı

MHP'nin olağanüstü kurultay tartışmaları kapsamında HSYK'ya şikayet ettiği ve HSYK'nın FETÖ'nün darbe girişimi sonrası açığa aldığı Ankara 2. Hukuk İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, Kırşehir'de gözaltına alındı.
AA
MHP'nin olağanüstü kurultay tartışmaları kapsamında HSYK'ya şikayet ettiği ve HSYK'nın FETÖ'nün darbe girişimi sonrası açığa aldığı Ankara 2. Hukuk İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, Kırşehir'de gözaltına alındı.
MHP'nin olağanüstü kurultay tartışmaları kapsamında HSYK'ya şikayet ettiği ve HSYK'nın FETÖ'nün darbe girişimi sonrası açığa aldığı Ankara 2. Hukuk İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, Kırşehir'de gözaltına alındı.
AA