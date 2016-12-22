ANKARA (AA) - Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında (yüzde 3,83) artırıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak 2017'den itibaren uygulanmak üzere, 2016 yılı için belirlenen yüzde 3,83'lük yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi.

Buna göre, gelecek yıl tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 2 bin 400 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 2 bin 400 lira ile 3 bin 610 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3 bin 610 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2 bin 400 lira ile 3 bin 610 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'inci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" ile de ilgili kanun maddesindeki idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Söz konusu parasal sınırlar da 1 Ocak 2017'den itibaren uygulanacak.

AA