Hakan Şükür'ün babası gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, dün hakkında resen yakalama kararı çıkartılan eski milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, Adapazarı ilçesinde gözaltına alındı.

Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür'ün taşınmazlarına, kara ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali kurumlardaki hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, uhdelerinde bulunan kıymetli evraklara, şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar vermişti.