Hakan Şükür kaza yaptı

Eski futbolcu ve AK Parti Milletvekili Şükür, trafik kazası geçirdi. Şükür sol ayağını kırdı.

AK Parti Milletvekili Hakan Şükür, trafik kazası geçirdi. Eski Galatasaraylı futbolcu Şükür'ün, ayağında çatlak ve kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Efsane golcü resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile kazayı doğruladı.

Şükür, "Geçirmiş olduğum talihsiz kaza sonrasında, sol ayağımda meydana gelen çatlak ve beraberinde oluşan kırık neticesinde bir müddet ayağa kalkamayacağımın bilgisini selam, sevgi ve saygılarımla değerli kamuoyunun bilgilerine sunarım" ifadelerini kullandı.





Son Güncelleme: 05.06.2012 01:30