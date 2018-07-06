“Hak Temelli Ve Bütünlüklü Bir Çocuk Koruma Sistemi Kurulmalıdır”

Öncelikle üzülerek, şiddete kurban verdiğimiz tüm çocuklarımıza ve kadınlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Art arda haberlerini kahrolarak aldığımız Eylül, Leyla hepimizin çocuklarıydı; neredeyse her gün Türkiye’nin dört bir yanından yitirdiğimiz kadınlar ise hepimizin kız kardeşleri… TÜRKONFED İDK olarak, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarı en sert şekilde kınıyor, tüm suçluların en kısa sürede adalete hesap vermelerini temenni ediyoruz.

Ancak görüyoruz ki maalesef Türkiye’de çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet ve istismarla alakalı olarak alınan önlemler, bu konuda artan toplumsal duyarlılığa yetişemiyor. Bu noktada TÜRKONFED İDK olarak görüşümüz;