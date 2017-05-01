Hak-İş'in Erzurum'da '1 Mayıs' kutlaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu öncülüğünde Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Tarih boyunca bünyesinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Doğu Anadolu’nun incisi Erzurum'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Arslan, tüm Türkiye'de işçiler ve millet olarak meydanlarda bulunduklarını ifade etti.

Arslan, şöyle konuştu:

"Pasinler Savaşı'ndan bu yana yaklaşık bin yıldır Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum topraklarındayız. Biz biliyoruz ki Erzurum'un soğuğu üşütse de Erzurumluların hoşgörüsü, samimiyeti ısıtır bizi. Hak-İş olarak bugün yalnızca Erzurum'da değil tüm Türkiye'de ve 1 Mayıs'lara adını veren Chicago'da Haymarket'teyiz. Bütün renkleriyle, sesleriyle alanları dolduran, hakkını arayan, hakkına sahip çıkan, insanlık onurunun yiğit ve saygın temsilcileri, sizleri Hak-İş adına sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyorum. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nüzü bütün kalbimle kutluyorum."

Arslan, evine ekmek götürebilmek için en ağır şartlarda çalışırken hayatlarının baharında iş kazalarında hayatını kaybeden emekçilere rahmet diledi.

Tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Arslan, "Erzurum'dan, 1 Mayıs alanından, Konya'dan İstanbul'a, Samsun'dan Ankara'ya, Eskişehir'e, Şırnak'tan Edirne'ye, Van'dan Kütahya'ya, ülkemin tüm emekçilerini selamlıyorum. Mısır’da, Filistin’de, Suriye’de, İdlib'de, Orta Afrika'da, Arakan'da emperyalist güçlerin saldırıları altında yaşam mücadelesi veren her türlü zulme direnen mazlumları Erzurum'dan 1 Mayıs alanından selamlıyorum." ifadesini kullandı.

"Pensilvanya'daki hainin alçak planı suya düştü"

Halkın 15 Temmuz gecesi her karış toprağı aziz şehitlerin kanlarıyla sulanmış vatana ve milli iradeye darbe yapmak isteyenlerin karşısına dikildiğini söyleyen Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"FETÖ'cü hainler başlarına halkın balyozunu yedi. Pensilvanya'daki o hainin alçakça planları vatanını seven bu halk sayesinde suya düştü. O gece biz de Hak-İş olarak meydanlara indik ve Hak-İş mensubu olan Celalettin İbiş, Ali Karslı, Ahmet Özsoy’u, Hakan Gülşen’i şehit verdik. 15 Temmuz'daki Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine karşı hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Hak-İş olarak, Türkiye'nin devletiyle, milletiyle tüm kurumlarıyla terörle mücadele konusunda daha aktif ve daha etkin olmasını istiyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı milletimizle tam bir dayanışma içinde olacağımıza bu meydandan bütün dünyaya bütün gücümüzle bir kez daha haykırıyoruz."

Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz"

Hak-İş olarak uyum yasalarının daha demokratik bir Türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istediklerini aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Milletimiz 16 Nisan’da 'evet' diyerek geleceğimiz için yeni bir milat oluşturmuştur. Bu ülkenin çalışanları, üretenleri, emeğiyle geçinenleri olarak pek çok sorunumuz var. Bu meydandan haykırıyoruz, sesimizin duyulmasını istiyoruz. Taşeron işçilere kamuda işçi kadrosu istiyoruz. Özel sözleşmeli personel çözümünü asla kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Taşeron işçilerin taleplerini duyun, anlayın ve gereğini yapın diyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün. Erzurum'dan, örgütsüz, sendikasız, sahipsiz olan tüm kardeşlerimize de 'Ne olursan ol yine gel; örgütlü, sendikalı, güçlü ol' diyorum. Emeğin ve emekçilerin önündeki bütün engellerin kalkmasını, örgütlenmenin önünün bir an önce açılmasını istiyoruz."

Arslan, konuşmasının ardından katılımcılara karanfil dağıtıp barışın simgesi güvercin uçurdu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan, Arslan'a, Erzurum ekibinin taraftar atkısını ve üzerinde ismi yazan takım formasını hediye etti.