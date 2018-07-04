Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikanın bir tekstil firmasına ait olduğu öğrenildi.
AA
Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikanın bir tekstil firmasına ait olduğu öğrenildi.
AA