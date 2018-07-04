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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:31
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Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Fabrikanın bir tekstil firmasına ait olduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HadımköyAtatürk Organize Sanayi Sitesi
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