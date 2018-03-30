Haddini ve boyunu aşan beyan

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partililere hitap etti.

"Neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya getireceğiz"

AK Parti'yi, milletle kurduklarına, bugüne de hep milletin desteğiyle geldiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet zarar verebilir ne FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir. İşte en son Milli İstihbarat Teşkilatımız, malum Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlar'daki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya 'onlar kaçacak, biz kovalayacağız'. Neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz."

"Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırdık"

Bir partide "küçük olsun, benim olsun" zihniyetini türemişse ve kök salmaya başlamışsa orada durumun vahim olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti'yi 2001 yılı Ağustos ayından beri bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Elbette zaman zaman bu yanlışa kapılanlar oldu. İkazlarımızı yaptık, müeyyidelerimizi de uyguladık. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik, hala da ediyoruz. Buna rağmen hatada ısrar edenlerle de yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık.

Benim, partimize genel başkan olarak yeniden döndüğümde hatırlarsanız dile getirdiğim bir ifade vardır, o da 'metal yorgunluğu' ifadesiydi. Metal yorgunluğuyla kast ettiğim hususlardan birisi işte buydu. Hamdolsun, kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişimle partimizin metal yorgunluğu, bu tehditten kurtuldu. Şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Arada ufak tefek eksikler varsa inşallah onları da zaman içinde telafi ederek yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'yi, en güçlü devletlerinden birisi haline getirmeden kendileri için durma ve dinlenmenin olmayacağını ifade eden Erdoğan, "Unvanı ne olursa olsun, bu mücadeleye katkı sağlayan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Bunu da böyle bileceğiz. 'Şu böyledir, bu böyledir', buna hakkımız yok. Ayağımıza bağ olanlarla ise bir an önce kurtulmak da boynumuzun borcudur. Çünkü onlarla beraber yürümek de zor." diye konuştu.

2017 büyüme verileri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyüme oranıyla ilgili, "Yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz." diye konuştu.

"Aramızdaki bazı arkadaşların açıklamaları bizi üzmüştür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür." diye konuştu.

"Bu, dünyada ekonominin şartlarını yeniden belirleme sürecidir"

Erdoğan "(Türkiye ekonomisinin büyümesi) Kredi değerlendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice, umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu var ya bu, ters köşe yapmak değil, dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin." dedi.

Türkiye 2018'deki yüksek büyüme oranıyla tüm oyunları bozacak"

Erdoğan: "Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara şöyle bir kötü haber vereyim, üzülmesinler. Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışan tüm oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800'ü buldu." diye konuştu.

İş adamlarına çağrı

Recep Tayyip Erdoğan "Buradan tüm milletime, özellikle de iş adamlarımıza, piyasa dediğimiz dünyayı oluşturan kesimlere sesleniyorum, lütfen Türkiye'ye güvenin. Bozgunculara, dedikoduculara, kriz rantçılarına prim vermeyin. Türkiye'nin imkanları ve potansiyeli hem karşı karşıya bulunduğu sorunların üstesinden gelmeye hem de ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yeterlidir." dedi.

"Bizim için Kandil neyse Sincar da odur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun, temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz.

Terör örgütünün faaliyetlerinin Irak topraklarında sona erdirilmesi hem bizim hem de Bağdat hükümetinin ortak sorunudur. Şayet arzu ederlerse Irak'la bu konuda birlikte çalışmaya da hazırız.

Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar, bunun Türkiye'ye karşı husumet ifadesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir.

Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır.

Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz ama Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar.

Bunların arkadaşlarının YPG'liler yani bölgemizdeki en eli kanlı, en ahlaksız, en haysiyet yoksunu, en insanlık düşmanı teröristler olduğunu gördük. Bu tavrından sonra Fransa'nın hiçbir terör örgütünden, hiçbir teröristten, hiçbir terör eyleminden şikayetçi olma hakkı kalmamıştır. Teröristlerle yatıp kalkan hatta onları saraylarında ağırlayanlar, yaptıkları yanlışı er geç anlayacaktır.

Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini ağzınıza alabiliyorsunuz."

"Ey Batı, 'SDG' dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Macron'un kendisiyle bizzat görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Tabii garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü bizim Silahlı Kuvvetlerimizi, bizi, kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.

Suriye'den, Irak'tan canını kurtarıp kaçan teröristler, Fransa'nın bu politikasından aldıkları cesaretle oraya doluştuğunda ümit ediyoruz ki bizden yardım istemeye kalkmazlar.

Ey Batı, 'SDG' dediğiniz Suriye Demokratik Güçleri, bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz, bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Kusura bakmayın, biz bunların hepsinin temelini biliriz, hücrelerini okuruz. Dolayısıyla, bunları bize yutturamazsınız. Bunların adresine varana kadar, hepsinin künyesi bizde var. 24 saatte bir ismini değiştirseniz, biz bunları tanırız."

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşması

Erdoğan, grup toplantısındaki konuşması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtığını belirterek, "Çünkü grup konuşması, bu artık yenilir yutulur bir konuşma değil, ahlaksızlıkta tam bir tavan yapmış konuşma." dedi.