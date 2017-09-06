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Hacılar yurda dönmeye başladı

Sabah saatlerinden itibaren özel ve tarifeli uçaklarla Atatürk Havalimanı'na gelen hacıların yakınları tarafından karşılanması duygusal anlara neden oldu.

Hacılar yurda dönmeye başladı

Sabah saatlerinden itibaren özel ve tarifeli uçaklarla Atatürk Havalimanı'na gelen hacıların yakınları tarafından karşılanması duygusal anlara neden oldu.

06 Eylül 2017 Çarşamba 16:00
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Hacılar yurda dönmeye başladı

İSTANBUL -  Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların, özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri bu sabahtan itibaren başladı.

Suudi Arabistan'ın Medine ve Cidde kentlerinden kafileler halinde İstanbul'a ulaşan hacılar, pasaport kontrolünün ardından beraberinde getirdiklerini zemzem ile hurmalarını teslim aldı.

Dış Hatlar Geliş Terminalinin çıkış kapısı önünde kendilerini bekleyen yakınlarıyla buluşan hacılar, duygusal anlar yaşadı.

Hacılardan Ali Baykal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kutsal toprakların inananlar tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

Baykal, hac sırasında kalabalığın bile bir anlamı olduğuna dikkati çekerek, "Kutsal topraklarda bambaşka bir hayat var." dedi.

Çorum'dan hacca giden kafile başkanı Selahattin Çelikten, kazasız, belasız güzel bir hac döneminin geride kaldığını ifade etti.

Kutsal toprakların bambaşka güzelliklere sahip olduğunu dile getiren Çelikten, "80 milyonumuz, tüm ümmet-i Muhammed, Arakan'daki ve Kudüs'teki insanlar için hep dua ettik. Rabbim dualarımızı kabul eylesin." diye konuştu.

Arakan için de dua ettiler

Yetmiş iki yaşındaki Hacı Nuriye Can, bütün Müslümanların hacca gitmesi temennisinde bulunarak, Arakan'daki olaylarda zarar gören Müslümanların kurtuluşu için de dua ettiğini sözlerine ekledi.

Meryem Açılan da kutsal topraklardan dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda ailesiyle buluşan hacılar arasında yer aldı.

Kardeşi Gülfidan Karaca tarafından terminalde karşılanan Açılan, "Ailemizle dönüşte buluşmak çok güzel bir duygu. Dualarımız onlara ve her yere gitti." ifadelerini kullandı.

Karaca da ilk defa hacı karşılamaya geldiğini, bu nedenle çok duygulandığını belirterek, "Ablam ile diğer hacılar çok güzel topraklara ayak basıp geldiler." şeklinde konuştu.

Yılmaz, hacı adaylarının sağ salim ülkelerine dönmelerini temenni ederek, İstanbul'dan gidecek kafileler hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu sene ülkemizden toplam 80 bin kardeşimiz inşallah hac ibadetini yapmak üzere mübarek topraklara yolculuğa çıkacak. Bunlardan 11 bin 380'i İstanbul hacısıdır. Bu hacılardan 6 bin 520'si Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği kafileler çerçevesinde hac edecek. 4 bin 860'ı da diğer acentelerin düzenlediği seyahat ile hacca gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 56 kafile başkanı, 48 kadın irşat görevlisi ve 210 din görevlisi hacılarımızın hizmetinde olacak. Hacı adaylarımızın Suudi Arabistan'daki konaklama türlerine göre 43 kafile oda tercihi yapmış, 13 kafile de otel tercihi yapmış. Böylece 56 kafileyi inşallah buradan yolcu edeceğiz.

AA

Anahtar Kelimeler:
HacılarDönüş
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