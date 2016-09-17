Hacılar Medine'deki kutlu mekanları ziyaret ediyor

MEDİNE

Medine'de hacıların akın ettiği mekanların başında İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi geliyor. İslam peygamberinin kabri başında dua eden hacılar, hem namazlarını eda etti, hem de Hz. Muhammed'e duydukları hasreti gidermeye çalıştı.

Kurban Bayramı'nı Mekke'de idrak eden hacıların Medine’ye nakilleri devam ediyor. Mekke-i Mükerreme'den ayrılan hacılar, otobüslerle 5 saat süren bir yolculuğun ardından Medine’ye ulaşıyor.

Cidde üzerinden Mekke'ye geçen Türk hacıları da ülkelerine geri dönmeden önce en az dört dün Medine’de kalarak, buradaki kutlu mekanları ziyaret ediyor. Medine'ye ulaşan Türk hacılar da farklı ülkelerden gelen diğer tüm hacılar gibi ilk önce Peygamberin kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret ederek namaz kılıp dua etti.

Peygambere selam

Hacılar, namazın ardından sıraya girerek peygamberin kabrinin bulunduğu yere geldi. Burada, "Esselamün aleyke ya Resullah", "Esselamün aleyke ya Habiballah" ve "Esselamün aleyke ya Nebiullah" diyerek Hz. Muhammed'e selam ve hürmetlerini sundu.

Hacılar ardından Peygamberin minberi ile kabri arasında yer alan ve Mescid-i Nebevi'nin en güzel bölümü olduğu belirtilen, "Cennet Bahçesi" diye adlandırılan kısıma geçmeye çalıştı. Ancak buraya geçmek kalabalık nedeniyle pek kolay olmadı. Çünkü, onbinlerce hacı aynı anda mekana girmeye çalıştı. Hacılar, sıraya girerek ve sabır göstererek saatler sonra "Cennet Bahçesi'ne" geçerek namazlarını kıldı.

Yaklaşık 200 kişinin aynı anda namaz kılabildiği "Cennet Bahçesi'nde" namazlarını eden hacılar, daha sonra Hz. Muhammed'in kabrinin önünde geçerek ziyaretlerini tamamlayıp dışarı çıktı. Hacıların, Medine’de kaldıkları süre boyunca, vakit namazlarını, 400 bin metrekarelik alanı kapsayan ve aynı anda 80 bin kişinin birlikte saf tutabildiği Mescid-i Nebevi’de namazlarını kılma gayreti gösterdikleri görüldü.

Kuba ve Kıbleteyn Mescidleri ziyaretleri

Duygu yoğunluğunun yaşandığının çokça görüldüğü Mescid-i Nebevi’de hacılar, salavatlar, hatimler, tasbihatlarla Peygambere yakınlarınca gönderen selamları arz etti. Özellikle Türk hacıların dilinden ülke bütünlüğü, terörle mücadele eden güvenlik kuvvetleri için dualar eksik olmadı.

Medine'de Mescid-i Nebevi'deki hareketlilik, farklı mekanlarda da yaşandı. Bu mekanların başında ise Kuba ve Kıbleteyn Mescidleri geliyor. Kuba Mescid-i ile Kıbleteyn Mescidi, tıpkı Mescid-i Nebevi gibi her vakit dolup taştı. Hacılar hem bu tarihi özelliği olan mekanları gezdi hem de ibadetlerini yerine getirdi.

Bunların yanı sıra Hazreti Hamza başta olmak üzere bazı sahabelerin kabirlerin bulunduğu Uhud Şehitliği, Uhud Dağı ve Okçular Tepesi de hacıların ziyaret etmeyi ihmal etmedikleri mekanların arasında yer aldı.

Cennet'ül Baki ve Gar

Türk hacılar, Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında bulunan ve "Cennet'ül Baki" olarak bilinin Medine kabristanı ile Sultan Abdülhamit döneminde yapılan ve Balkanlar'dan Medine'ye kadar uzanan tren hattı ve Medine İstasyonunu da gezmeye devam ediyor.

Mekke'deki yoğunluk ve koşuşturmadan sonra Medine'de daha sakin ve dingin bir atmosferle karşılaştıklarını belirten Siirtli Şener Şendir, "İyi ki genç yaşımda geldim. Bu kutlu mekanları görme fırsatı buldum" dedi.

Şehitler için yakarış

Yozgatlı Salim Kahraman oğlu ise "Burada yaşadığımız duygular kelimelerle izah edilemez. Ölmeden önce hac görevimi yapıp buraları ziyaret edebilir miyim diye çok endişeleniyordum. Hiç ummadığım bir anda bana nasip oldu. Bunu tarif etmem için kelimeler aciz kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Efendimizin kabrini ziyaret ettim. Selam verdim" diyen Kahraman şunları kaydetti:

"O'nun şefaatine nail olmayı diledim. Efendimizin yanındaki dostlarını ziyaret ettim. 'Allah sizleri de efendimize komşu etsin' dedim. Vatanımız ne kadar güçlü olursa, İslam aleminin de o derece güçlü olacağı düşüncesiyle memleketimize dua ettim. Özellikle 15 Temmuz şehitlerine çok dua ettim. Rabbim onlara gani, gani rahmet etsin. Bizler bugün onların sayesinde ayaktayız."

Kahraman, Medine’de kaldıkları süre boyunca Kuba Mescidi, Kıbleteyn Mescidi, Uhud Dağı, Okçular Tepesini ve diğer kutlu mekanları ziyaret ederek vatan ve şehitler için dua etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.