Hacıbektaş'ta 5 emniyet personeli açığa alındı

NEVŞEHİR

Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinliklerinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yapılan saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Hacıbektaş Polis Merkezi Amiri Yasin Karip, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Faruk Yaman'ın da olduğu 5 emniyet personeli açığa alındı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden gelen Hüseyin Satı tarafından önce sözlü, sonra fiili saldırıda bulunulmuştu.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığından ve Emniyet Genel Müdürlüğünden Nevşehir'e gelen müfettişlerin yaptıkları idari soruşturma kapsamında, Hacıbektaş Polis Merkezi Amiri Yasin Karip, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Faruk Yaman, bir komiser ile 2 polis memuru açığa alındı.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'a saldırıda bulunan Hüseyin Satı, Hacıbektaş Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.