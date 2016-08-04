Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, gözaltına alındı.

"FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finans sağladıkları" iddiasıyla Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticilerine yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve İstanbul'da bir hastanede ameliyat olduğu belirtilen Boydak, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Boydak, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan holdingin yönetim kurulu başkanı Mustafa Boydak ile Halit Bayhan yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, holding yöneticilerinden Şükrü, İlyas ve Bekir Boydak tutuklanmıştı.