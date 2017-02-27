ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 yılı hac ücretleri açıklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, konaklama konusunda hacı adayları için bu yıl "oda tercihli" ve "otel" seçenekleri sunuldu.

Oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlendi.

Otel tercihli konaklamalarda ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL oldu.

Hac müracaatları iki milyona dayandı

Öte yandan, Başkanlıktan edinilen bilgiye göre, bu yılki hac kura sonuçlarına göre hacca gideceklerin yüzde 75'inin, 2007 ile 2010 yılları arasında kayıt yaptırmış olanlardan, yüzde 24,7'sinin, 2011 ile 2016 yılları arasında kayıt yaptırmış olanlardan, yüzde 0,3'ünün de 2017 yılında kayıt yaptırmış olanlardan oluştuğu bildirildi.

Bu yılki hac müracaatının 1 milyon 892 bin 724'e ulaştığı, Türkiye'ye verilen hac kontenjanının ise 80 bin olduğu açıklandı.

Şehit yakını ve gazilere hac kolaylığı

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun, gazi ve şehit aileleri için 600 olan kotayı müracaat eden kişi sayısı kadar artırdığı hatırlatılarak, "Bu yıl 4 bin 600 gazi ve şehit yakını 80 bin kotaya ilave olarak kutsal topraklara gitme imkanına kavuşacak. Bu hakkı elde edenlerin kayıtları ise 16-24 Mart tarihleri arasında yapılacak." bilgisi paylaşıldı.