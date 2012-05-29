Hac kuraları çekildi

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, burada yaptığı konuşmada, kuralara yıllarca girip de kutsal topraklara gitme imkanı bulamayanlara seslenerek, amellerin niyetlere göre olduğuna işaret etti. Görmez, ''Belki Din İşleri Yüksek Kurulumuzun verebileceği bir karar ama az çok okuyan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İslam'ın temel prensiplerini dikkate alarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; kuralara yıllarca girip de gidemeyen kardeşlerimiz, hayatının sonuna kadar gidemediğini varsayalım, Cenab-ı Hakk'ın ondan bu görevin sorumluluğunu alacağından hiçbir endişeniz olmasın'' diye konuştu.

Geçen yıl bir müjde verdiğini ama bu müjdenin yanlış ve eksik anlaşıldığını belirten Görmez, 2013'te 7 kez üst üste müracaat edenlerin tamamının, 2014'te hacca gidebileceğini bildirdi. Görmez, ''Onun için hiç üzülmeyin. En azından hiç gidemeyen kardeşlerimize arada böyle öncelikler tanıyarak, onların tamamını götürmenin kararını almış bulunuyoruz'' diye konuştu.

Hacı adaylarımız Kabetullah'a Kur'an'ı öğrenmiş olarak varsınlar

Umrede diğer ülkelerden Müslümanlar Kur'an okurken, Türk hacı adaylarının sohbet ettiğini gördüğünü ve bundan üzüntü duyduğunu ifade eden Görmez, bunun üzerine umre ve hacca kayıt olanların Kur'an öğrenmesini sağlamak için çalışma kararı aldıklarını bildirdi. Görmez, "Bütün hacı adaylarından istirhamım, tekrar ediyorum, hac kurasında isminiz çıktıktan sonra Kur'an mektebine, İbrahim mektebine, İsmail okuluna, Kabe-hac mektebine kayıtlı birer öğrenci olduğumuzun farkında olun. Bütün hacı adaylarımız Kabetullah'a Kur'an'ı öğrenmiş olarak varsınlar" diye konuştu.

Hacı adaylarının yarıdan fazlası kadın

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel de Hacı adaylarının yüzde 46,17'sinin erkek, yüzde 53,83'ünün ise kadın olduğunu belirtek, geçen yıl 57 olan yaş ortalamasının bu yıl 55 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Hacı adaylarının en küçüğü 1 aylık en yaşlısı 99 yaşında

Yücel, İstanbul, Bingöl ve Konya'dan 99 yaşındaki 3 kişinin en yaşlı, Amasya, Ankara ve Kütahya'dan 1 ay 19 günlük 3 bebeğin de en genç hacı adayları olduğunu kaydetti.

İlk hac kafilesi 17 Eylül'de yola çıkacak, dönüşler ise 30 Ekim'de başlayıp 29 Kasım'da bitecek.