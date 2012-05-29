Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Hac kuraları çekildi

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle çekildi.

Hac kuraları çekildi

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle çekildi.

29 Mayıs 2012 Salı 16:04
15505 Okunma
Hac kuraları çekildi

ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, burada yaptığı konuşmada, kuralara yıllarca girip de kutsal topraklara gitme imkanı bulamayanlara seslenerek, amellerin niyetlere göre olduğuna işaret etti. Görmez, ''Belki Din İşleri Yüksek Kurulumuzun verebileceği bir karar ama az çok okuyan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İslam'ın temel prensiplerini dikkate alarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; kuralara yıllarca girip de gidemeyen kardeşlerimiz, hayatının sonuna kadar gidemediğini varsayalım, Cenab-ı Hakk'ın ondan bu görevin sorumluluğunu alacağından hiçbir endişeniz olmasın'' diye konuştu.  
Geçen yıl bir müjde verdiğini ama bu müjdenin yanlış ve eksik anlaşıldığını belirten Görmez, 2013'te 7 kez üst üste müracaat edenlerin tamamının, 2014'te hacca gidebileceğini bildirdi. Görmez, ''Onun için hiç üzülmeyin. En azından hiç gidemeyen kardeşlerimize arada böyle öncelikler tanıyarak, onların tamamını götürmenin kararını almış bulunuyoruz'' diye konuştu.

Hacı adaylarımız Kabetullah'a Kur'an'ı öğrenmiş olarak varsınlar
Umrede diğer ülkelerden Müslümanlar Kur'an okurken, Türk hacı adaylarının sohbet ettiğini gördüğünü ve bundan üzüntü duyduğunu ifade eden Görmez, bunun üzerine umre ve hacca kayıt olanların Kur'an öğrenmesini sağlamak için çalışma kararı aldıklarını bildirdi. Görmez, "Bütün hacı adaylarından istirhamım, tekrar ediyorum, hac kurasında isminiz çıktıktan sonra Kur'an mektebine, İbrahim mektebine, İsmail okuluna, Kabe-hac mektebine kayıtlı birer öğrenci olduğumuzun farkında olun. Bütün hacı adaylarımız Kabetullah'a Kur'an'ı öğrenmiş olarak varsınlar" diye konuştu.

Hacı adaylarının yarıdan fazlası kadın
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel de Hacı adaylarının yüzde 46,17'sinin erkek, yüzde 53,83'ünün ise kadın olduğunu belirtek, geçen yıl 57 olan yaş ortalamasının bu yıl 55 olarak gerçekleştiğini söyledi.  

Hacı adaylarının en küçüğü 1 aylık en yaşlısı 99 yaşında
Yücel, İstanbul, Bingöl ve Konya'dan 99 yaşındaki 3 kişinin en yaşlı, Amasya, Ankara ve Kütahya'dan 1 ay 19 günlük 3 bebeğin de en genç hacı adayları olduğunu kaydetti.
İlk hac kafilesi 17 Eylül'de yola çıkacak, dönüşler ise 30 Ekim'de başlayıp 29 Kasım'da bitecek.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:05
Anahtar Kelimeler:
HacMekkeDiyanet Işleri Başkanı Mehmet Görmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ